В Красноярском крае отца будут судить за опасную езду сына на питбайке

16 июля стало известно, что в Красноярском крае завели уголовное дело против 46-летнего жителя села Атаманово за вовлечение сына в опасное для его жизни занятие. Ему грозит до одного года лишения свободы. Мужчину подозревают в том, что он позволил подростку сесть за руль питбайка, хотя у школьника не было прав.