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В России оценили вероятность новой пандемии из-за Эболы

Несмотря на то, что Эбола является самым опасным инфекционным заболеванием, рисков для возникновения новой мировой пандемии в настоящее время нет.

Несмотря на то, что Эбола является самым опасным инфекционным заболеванием, рисков для возникновения новой мировой пандемии в настоящее время нет. Об этом заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что вакцина от вируса Эбола уже существует. Главная опасность заболевания заключается в том, что оно передается контактным путем. При этом, по словам Онищенко, пандемический характер оно не носит.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Организация подчеркивает, что риск распространения вируса в регионе оценивается как высокий.

До этого стало известно, что количество погибших от лихорадки Эбола в ДР Конго превысило 750.

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