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Плодожорку из Китая не впустили в Приморье

На фитосанитарном контрольном посту «Пограничный» специалисты Россельхознадзора досмотрели партию слив из Китая общим весом более 26 тонн. Отобранные образцы передали для исследований в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». В сливах весом 180 кг выявлены гусеницы восточной плодожорки — карантинного для России вредителя. Ввоз зараженной части партии запрещен, по выбору собственника, зараженные сливы будут уничтожены. В.

На фитосанитарном контрольном посту «Пограничный» специалисты Россельхознадзора досмотрели партию слив из Китая общим весом более 26 тонн. Отобранные образцы передали для исследований в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». В сливах весом 180 кг выявлены гусеницы восточной плодожорки — карантинного для России вредителя. Ввоз зараженной части партии запрещен, по выбору собственника, зараженные сливы будут уничтожены. В этом году восточная плодожорка в импортной продукции выявлена впервые. Оставшаяся часть партии, не зараженная вредителем, может быть допущена к реализации после дополнительных проверок.