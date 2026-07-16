Плодожорку из Китая не впустили в Приморье

На фитосанитарном контрольном посту «Пограничный» специалисты Россельхознадзора досмотрели партию слив из Китая общим весом более 26 тонн. Отобранные образцы передали для исследований в Приморский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА». В сливах весом 180 кг выявлены гусеницы восточной плодожорки — карантинного для России вредителя. Ввоз зараженной части партии запрещен, по выбору собственника, зараженные сливы будут уничтожены. В этом году восточная плодожорка в импортной продукции выявлена впервые. Оставшаяся часть партии, не зараженная вредителем, может быть допущена к реализации после дополнительных проверок.