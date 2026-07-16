Хабаровские таможенники не дали пассажиру вывезти советские награды в Китай

46-летний пассажир рейса «Хабаровск-Харбин» пытался пронести на борт самолета 12 советских государственных наград, в числе которых: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За победу над Японией», «50 лет Вооруженных Сил СССР» и т.д. Мужчина пояснил, что награды получил по наследству и о том, что для их вывоза нужны разрешительные документы, не знал. Товары изъяты, а в отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении (недекларирование товаров).