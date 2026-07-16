В Красноярске мотоциклист врезался в стоящую машину и погиб

Ночью 16 июля в Красноярске около дома № 62 на улице 9 Мая произошла смертельная авария. По предварительной версии краевой Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «Ямаха» ехал в сторону 78 Добровольческой бригады и врезался в стоящую машину — ВАЗ 2114.