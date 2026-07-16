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В Красноярске мотоциклист врезался в стоящую машину и погиб

Сотрудники полиции работают на месте смертельного ДТП с участием мотоциклиста в Красноярске.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 16 июля в Красноярске около дома № 62 на улице 9 Мая произошла смертельная авария. По предварительной версии краевой Госавтоинспекции, водитель мотоцикла «Ямаха» ехал в сторону 78 Добровольческой бригады и врезался в стоящую машину — ВАЗ 2114.

В результате ДТП байкер скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что он был без шлема и какой-либо защитной экипировки.

Сейчас все обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции.

Ранее мы писали, что в Сосновоборске мотоциклист-подросток врезался в иномарку и попал в больницу.