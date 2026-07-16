В России за полгода зафиксирован всплеск подростковой преступности

В России произошёл резкий всплеск подростковой преступности. Только лишь за первое полугодие 2026 года правоохранители зафиксировали увеличение количества подростков, состоящих в преступных сообществах и группировках, на 78%. Количество несовершеннолетних, попавшихся на нарушении законов, выросло на 9%. Больше в 1,4 раза стало несовершеннолетних, вовлечённых в экстремистскую деятельность, и в 2,2 раза — в террористическую.