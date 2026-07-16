В России могут отменить 28 штрафов за мелкие нарушения

По словам вице-президента Международной Ассоциации медиаторов Дмитрия Хрулева, предлагается не штрафовать водителей за отсутствие при себе прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить эти данные по базе. Также среди предложений отмена штрафов за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации.