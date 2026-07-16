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В России могут отменить 28 штрафов за мелкие нарушения

В Госдуме подготовили законопроект об отмене 28 штрафов за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, и за некоторые мелкие нарушения.

В Госдуме подготовили законопроект об отмене 28 штрафов за отсутствие документов, которые можно проверить по базам, и за некоторые мелкие нарушения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-президента Международной Ассоциации медиаторов Дмитрия Хрулева, предлагается не штрафовать водителей за отсутствие при себе прав и полиса ОСАГО, если инспектор может проверить эти данные по базе. Также среди предложений отмена штрафов за утрату паспорта по неосторожности и проживание без регистрации.

«Государственные информационные системы уже содержат сведения, которые раньше гражданин обязан был подтверждать бумагой. Если государство видит человека в своих реестрах, санкция за отсутствие бумажного подтверждения теряет смысл», — пояснил Дмитрий Хрулев.

Кроме того, законопроект предлагает убрать штрафы за переход дороги в неположенном месте, проход по путям, мелкие нарушения при установке госномера, безопасную тонировку и небольшие перепланировки. Также документ вводит единый штраф за нарушения в жилых зонах по всей стране.

Если инициативу одобрят, изменения могут вступить в силу с января 2027 года. По мнению эксперта, это позволит инспекторам больше внимания уделять действительно опасным нарушениям.

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