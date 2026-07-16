Почти у 20 тысяч нижегородцев нашли рак в 2025 году

В Нижегородской области зафиксирован рост числа выявленных случаев онкологических заболеваний. В 2025 году злокачественные новообразования диагностировали у 19 881 жителя региона. Статистику опубликовали в ЕМИСС.
Динамика показателей за последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению. Так, в 2020 году диагноз «рак» поставили 14 738 нижегородцам, в 2021‑м — 16 554 пациентам, в 2022‑м — 17 845 людям, в 2023‑м — 18 114 гражданам, а в 2024 году число выявленных случаев достигло 19 395.
Напомним, что 600 тысяч жителей Нижегородской области прошли диспансеризацию за полгода. Более тысячи случаев онкологических заболеваний удалось выявить впервые благодаря профилактическим обследованиям.
Ранее новый метод ранней диагностики рака внедрили в Нижегородской области.