Почти у 20 тысяч нижегородцев нашли рак в 2025 году

Динамика показателей за последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению. Так, в 2020 году диагноз «рак» поставили 14 738 нижегородцам, в 2021‑м — 16 554 пациентам, в 2022‑м — 17 845 людям, в 2023‑м — 18 114 гражданам, а в 2024 году число выявленных случаев достигло 19 395.