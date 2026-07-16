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Коробка передач, которой не было: житель Даниловки потерял 22 тысячи рублей

Житель ЕАО заказал автозапчасть по ссылке в мессенджере, перевел деньги, но товар так и не получил. «Менеджер» уверял, что все отправил, а потом пропал. Выяснилось, что деньги ушли на счет жителя Московской области, которого потерпевший никогда не знал. Прокуратура Смидовичского района подала иск о возврате средств. Расследование уголовного дела и судебный процесс — на контроле.

Житель ЕАО заказал автозапчасть по ссылке в мессенджере, перевел деньги, но товар так и не получил. «Менеджер» уверял, что все отправил, а потом пропал. Выяснилось, что деньги ушли на счет жителя Московской области, которого потерпевший никогда не знал. Прокуратура Смидовичского района подала иск о возврате средств. Расследование уголовного дела и судебный процесс — на контроле надзорного ведомства.