В Ленобласти выявили 48 животноводческих хозяйств с нарушениями санитарных норм

Нарушения зафиксированы у 48 хозяйствующих субъектов. Основными претензиями стали отсутствие дезинфекционных барьеров и неполное ограждение территорий, что создает прямую угрозу заноса инфекций. В список нарушителей вошли АО «ПЗ Красная Балтика», ООО «Остроговицы», АО «Красносельское» и АО «Можайское».