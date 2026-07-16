В Ленобласти выявили 48 животноводческих хозяйств с нарушениями санитарных норм

По данным на 13 июля, инспекторы провели 71 проверку на животноводческих, свиноводческих и птицеводческих объектах региона.
Нарушения зафиксированы у 48 хозяйствующих субъектов. Основными претензиями стали отсутствие дезинфекционных барьеров и неполное ограждение территорий, что создает прямую угрозу заноса инфекций. В список нарушителей вошли АО «ПЗ Красная Балтика», ООО «Остроговицы», АО «Красносельское» и АО «Можайское».
По итогам рейдов ведомство выдало шесть предписаний об устранении нарушений, объявило 40 предостережений, составило 10 административных протоколов и инициировало четыре инспекционных визита.