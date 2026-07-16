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ООН: более 500 человек могли погибнуть при крушении лодок у берегов Мьянмы

Побег меньшинства рохинджа пришелся на период неблагоприятных погодных условий.

Источник: Комсомольская правда

Беженцы из охваченной войной страны продолжают совершать опасные морские путешествия в поисках безопасности. Агентства ООН сообщили о возможной гибели более 500 человек в результате крушения двух судов у побережья Мьянмы, передает Reuters.

Согласно совместному заявлению Международной организации по миграции (МОМ) и Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ), суда отплыли из штата Ракхайн в конце июня. На борту находились преимущественно представители мусульманского меньшинства рохинджа, включая выходцев из лагерей в Бангладеш.

«Хотя официальные данные еще не подтверждены, мы серьезно обеспокоены потенциально массовыми человеческими жертвами», — заявили в ООН.

Первое судно с 250 пассажирами перестало выходить на связь вскоре после отплытия. Вторая лодка, перевозившая около 280 человек, предположительно затонула 8 июля вблизи дельты реки Иравади. Эксперты подчеркивают, что побег пришелся на период неблагоприятных погодных условий, когда навигация в регионе официально закрыта.

Ежегодно тысячи рохинджа рискуют жизнями на хрупких деревянных лодках, пытаясь добраться до Малайзии, Индонезии или Таиланда. По данным ООН, только с начала этого года в Андаманском море и Бенгальском заливе погибли или пропали без вести около 300 человек.

Ранее в Венеции беженец утонул на глазах у туристов, снимавших видео. Очевидцы кричали в его адрес расистские фразы и смеялись над ним.

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