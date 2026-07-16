ООН: более 500 человек могли погибнуть при крушении лодок у берегов Мьянмы

Ежегодно тысячи рохинджа рискуют жизнями на хрупких деревянных лодках, пытаясь добраться до Малайзии, Индонезии или Таиланда. По данным ООН, только с начала этого года в Андаманском море и Бенгальском заливе погибли или пропали без вести около 300 человек.