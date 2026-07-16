Заместителя начальника Красноярского краевого главка МЧС Романа Ветчинникова проводили на пенсию

В главном управлении МЧС по Красноярскому краю проводили на заслуженный отдых заместителя начальника главка полковника Романа Ветчинникова. Во время службы он курировал вопросы гражданской обороны и защиты населения. На этом посту Ветчинников служил с 2019 года. Всего же работе в красноярском главке посвятил 20 лет. Начальник краевого ГУ МЧС Апрель Агакишиев вручил своему, теперь уже бывшему заместителю ведомственную медаль и благодарственное письмо. Также на тождественном собрании были вручены погоны сотрудникам управления, получившим очередные звания.
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