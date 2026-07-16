Нижегородка выиграла суд после опоздания на самолёт в ОАЭ из-за поезда

Жительница Бора добилась компенсации от Федеральной пассажирской компании из‑за срыва поездки. Данные о судебном разбирательстве предоставила объединённая пресс‑служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Женщина планировала совместный отдых с подругой в Объединённых Арабских Эмиратах. Для поездки она приобрела билеты на поезд, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву. Однако состав прибыл в столицу с задержкой свыше двух часов — причиной стала поломка локомотива. Из‑за опоздания подруги не успели на авиарейс и были вынуждены приобрести новые билеты.
По результатам рассмотрения иска мировой суд вынес решение в пользу истца. С Федеральной пассажирской компании взыскали 40,5 тысячи рублей в счёт возмещения расходов на новые авиабилеты, 5 тысяч рублей — как компенсацию морального вреда, а также 15 тысяч рублей штрафа за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Помимо этого, компания обязана покрыть расходы на госпошлину — 7 тысяч рублей.
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