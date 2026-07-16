Нижегородка выиграла суд после опоздания на самолёт в ОАЭ из-за поезда

Женщина планировала совместный отдых с подругой в Объединённых Арабских Эмиратах. Для поездки она приобрела билеты на поезд, следовавший из Нижнего Новгорода в Москву. Однако состав прибыл в столицу с задержкой свыше двух часов — причиной стала поломка локомотива. Из‑за опоздания подруги не успели на авиарейс и были вынуждены приобрести новые билеты.