В Самаре жителям старше 50 лет будет проще найти новую работу

Минтруд России разработал методические рекомендации для работодателей, которые направлены на уменьшение дискриминации при трудоустройстве людей старше 50 лет. Это поможет защитить трудовые права всех россиян, в том числе самарцев.
Работодателям рекомендовали не указывать в вакансия требования к возрасту соискателя, а также использовать формулировки, которые можно счесть как дискриминационные. Тем более, что это и так прописано в Трудовом кодексе.
Предпринимателям предложили выделить специальное время, чтобы обучить новых сотрудников старше 50 лет цифровым технологиям. А молодые коллеги могут стать для них наставниками для получения необходимых компетенций. Рекомендации утвердила трехсторонняя комиссия, пишет «РГ».