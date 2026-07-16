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В Самаре жителям старше 50 лет будет проще найти новую работу

Самарцев старше 50 лет защитят от дискриминации при трудоустройстве.

Источник: Комсомольская правда

Минтруд России разработал методические рекомендации для работодателей, которые направлены на уменьшение дискриминации при трудоустройстве людей старше 50 лет. Это поможет защитить трудовые права всех россиян, в том числе самарцев.

Работодателям рекомендовали не указывать в вакансия требования к возрасту соискателя, а также использовать формулировки, которые можно счесть как дискриминационные. Тем более, что это и так прописано в Трудовом кодексе.

Предпринимателям предложили выделить специальное время, чтобы обучить новых сотрудников старше 50 лет цифровым технологиям. А молодые коллеги могут стать для них наставниками для получения необходимых компетенций. Рекомендации утвердила трехсторонняя комиссия, пишет «РГ».