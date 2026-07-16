Shot: Владельцы украинской телепередачи «Каламбур» вывели из РФ около 100 миллионов

Владельцы украинской телепередачи «Каламбур» за год вывели из России порядка 100 миллионов рублей. Об этом в четверг, 16 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.
За прошлый год общая выручка проекта составила 91 миллион рублей, 89 из которых были выведены через американскую компанию на Украину.
Актеры передачи Юрий Стыцковский, Алексей Агопьян, Татьяна Иванова, Вадим Набоков — одесситы, однако они не скрывают, что продолжают зависеть от России.
«Каламбур» был создан в 1996 году в Харькове. Тогда же его удалось продать российскому каналу ОРТ, где до 2000 года включительно было показано 90 премьерных выпусков.
При этом юридическое управление проектом с самого начала осуществлялось через США: в 1997 году там создали AFL Productions, которая зарегистрировала в РФ дочернее юрлицо — ООО «Мэриот».
Стыцковский, Агопьян, Иванова и Набоков, проживая в Одессе, не высказываются против России, а наоборот — разговаривают с подписчиками на русском языке, уточнили в публикации.
До этого также стало известно, что украинский производитель сборных моделей военной техники ICM Holding мог получить миллионы рублей выручки в РФ за время спецоперации через связанную структуру в Москве.