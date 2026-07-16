Добывающая компания из Прикамья признана лидером в управлении персоналом

Прикамская горнодобывающая компания «Уралкалий» вошла в число организаций с самым высоким уровнем управления персоналом по итогам исследования рейтингового агентства RAEX, посвященного оценке кадровой политики участников ESG-рэнкинга.
Исследование охватило 145 компаний России, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Эксперты проанализировали их корпоративную стратегическую документацию, а также объективные показатели, включая уровень производственного травматизма, текучесть кадров и систему оценки кадровых рисков.
По результатам комплексной оценки качества управления персоналом один из ведущих мировых производителей калия вошел в первую категорию компаний с наивысшими показателями, подтвердив высокий уровень развития системы управления персоналом и эффективность реализуемых HR-практик.
Согласно исследованию агентства, только 31 процент участников демонстрирует очень высокий или высокий уровень кадровой политики. Такие предприятия характеризуются зрелыми HR-практиками, ориентированными на создание безопасных условий труда, сохранение здоровья сотрудников, развитие профессиональных компетенций, привлечение и удержание талантов, повышение вовлеченности персонала, обеспечение равных возможностей и предоставление расширенного социального пакета.
Прямая речь.
Ирина Константинова, заместитель генерального директора — директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:
— Высокая оценка RAEX — это признание системной работы нашей команды по развитию человеческого капитала. Для компании сотрудники — главная ценность. Мы последовательно совершенствуем систему управления персоналом, уделяя приоритетное внимание безопасности труда, сохранению здоровья работников, развитию профессиональных компетенций, созданию возможностей для карьерного роста и формированию современной корпоративной среды. Мы стремимся создавать условия, в которых каждый сотрудник может реализовать свой потенциал, а предприятие — устойчиво развиваться.