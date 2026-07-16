Добывающая компания из Прикамья признана лидером в управлении персоналом

— Высокая оценка RAEX — это признание системной работы нашей команды по развитию человеческого капитала. Для компании сотрудники — главная ценность. Мы последовательно совершенствуем систему управления персоналом, уделяя приоритетное внимание безопасности труда, сохранению здоровья работников, развитию профессиональных компетенций, созданию возможностей для карьерного роста и формированию современной корпоративной среды. Мы стремимся создавать условия, в которых каждый сотрудник может реализовать свой потенциал, а предприятие — устойчиво развиваться.