Небо под защитой: Российские зенитчики ночью размолотили 375 «крыльев» ВСУ

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о беспрецедентных масштабах применения украинских беспилотников в регионе. По его словам, атаки направлены не только на военные объекты, но и на энергетическую инфраструктуру, транспорт и социальные объекты. Заявление прозвучало после гибели главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки, которую Балицкий назвал целенаправленной.