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В Совфеде предложили смягчить правила использования иностранных водительских прав

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил разрешить россиянам, постоянно проживающим за границей, пользоваться иностранными водительскими удостоверениями в РФ без ограничения по сроку действия.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил разрешить россиянам, постоянно проживающим за границей, пользоваться иностранными водительскими удостоверениями в РФ без ограничения по сроку действия.

Сейчас такие права становятся недействительными через год после первого въезда гражданина РФ в страну после их получения. Законопроект предлагает отменить это требование для россиян, постоянно живущих в странах — участниках Конвенции о дорожном движении.

При этом гражданин не должен находиться в России более 183 дней в течение последних 12 месяцев подряд.