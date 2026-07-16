В Совфеде предложили смягчить правила использования иностранных водительских прав

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил разрешить россиянам, постоянно проживающим за границей, пользоваться иностранными водительскими удостоверениями в РФ без ограничения по сроку действия.
Сейчас такие права становятся недействительными через год после первого въезда гражданина РФ в страну после их получения. Законопроект предлагает отменить это требование для россиян, постоянно живущих в странах — участниках Конвенции о дорожном движении.
При этом гражданин не должен находиться в России более 183 дней в течение последних 12 месяцев подряд.