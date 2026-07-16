Роспотребнадзор через суд добился запрета продажи просроченных БАДов на Кубани

Кроме того, суд обязал предпринимателя проинформировать покупателей о принятом судебном решении. После вступления решения в законную силу он должен в течение десяти дней разместить его копию на информационном стенде, расположенном в торговой точке, в так называемом уголке потребителя. Таким образом, посетители магазина смогут ознакомиться с результатами рассмотрения дела.