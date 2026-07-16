Горячую воду и свет отключат на трех нижегородских улицах 16 июля

16 июля в Нижнем Новгороде ожидаются отключения горячей воды и электроэнергии. Как пояснили в городском управлении ГОЧС, временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ.
В 09:00 свет погаснет в домах с номерами 19, 21, 23, 16 на Херсонской и 15, 17 на Новикова-Прибоя. Здания будут обесточены до 12:00.
Также в девять часов утра начнутся работы на сетях в районе улицы 40 лет Победы. Там до 11:00 не будет горячей воды.
Ранее мы рассказывали об отмене рейса из нижегородского аэропорта. Воздушная гавань в столице ПФО сегодня работает с ограничениями.