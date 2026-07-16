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Уральские энергетики получили государственные награды

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вручил государственные награды заслуженным жителям региона.

Источник: "Российская газета"

Среди них представители энергетики — сотрудники четырех станций, работающих в контуре «Т Плюс». Заместитель начальника цеха АСУ ТП Первоуральской ТЭЦ Сергей Махнев (слева) за участие в модернизации оборудования и внедрении автоматизированной системы управления теплоснабжением удостоен почетной грамоты президента РФ, а машинисту-обходчику по котельному оборудованию Ново-Свердловской ТЭЦ Виктору Ермакову (второй справа), электрослесарю Свердловской ТЭЦ Василию Блинову (справа) и начальнику смены котлотурбинного цеха ТЭЦ «Академическая» Андрею Пятырову (он, к сожалению, не смог присутствовать на награждении) главой государства объявлены благодарности.