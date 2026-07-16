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Франция легализовала активную эвтаназию для неизлечимо больных

Национальное собрание Франции приняло закон, который легализует процедуру активной эвтаназии — вводит право на «помощь в уходе из жизни» для пациентов с тяжелыми неизлечимыми болезнями при определенных условиях, пишет Le Monde.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Согласно документу, воспользоваться этой мерой смогут только совершеннолетние граждане Франции или лица, постоянно проживающие в стране. У них должно быть тяжелое и неизлечимое заболевание на поздней или терминальной стадии, а также они должны испытывать постоянные физические или психологические страдания, которые невозможно облегчить. Решение пациента обязано быть добровольным, осознанным и неоднократно подтвержденным после того, как врачи рассмотрят его запрос.

За закон проголосовал 291 депутат, против выступил 241, уточняют в Le Monde.

Президент Эмманюэль Макрон, комментируя итоги голосования, заявил, что правительство сдержало слово, данное гражданам еще в 2022 году. Глава государства назвал обсуждение документа «конструктивным и уважительным». Он особо подчеркнул, что на содержание законопроекта напрямую повлияли свидетельства людей, которые лично столкнулись с проблемой окончания жизни.

Голосование выявило глубокий политический раскол. Инициативу поддержало большинство депутатов от левых партий и пропрезидентского блока. Однако представители правых и крайне правых сил выступили категорически против. Резкую критику высказала и Конференция епископов Франции, назвавшая принятие закона «серьезным разрывом в истории страны».

После официального вступления в силу нового регламента Франция войдет в список государств, где такая практика разрешена на законодательном уровне. В их числе — Бельгия, Нидерланды, Швейцария, Канада и Уругвай.

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