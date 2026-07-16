Франция легализовала активную эвтаназию для неизлечимо больных

Согласно документу, воспользоваться этой мерой смогут только совершеннолетние граждане Франции или лица, постоянно проживающие в стране. У них должно быть тяжелое и неизлечимое заболевание на поздней или терминальной стадии, а также они должны испытывать постоянные физические или психологические страдания, которые невозможно облегчить. Решение пациента обязано быть добровольным, осознанным и неоднократно подтвержденным после того, как врачи рассмотрят его запрос.