Франция легализовала активную эвтаназию для неизлечимо больных

Согласно документу, воспользоваться этой мерой смогут только совершеннолетние граждане Франции или лица, постоянно проживающие в стране. У них должно быть тяжелое и неизлечимое заболевание на поздней или терминальной стадии, а также они должны испытывать постоянные физические или психологические страдания, которые невозможно облегчить. Решение пациента обязано быть добровольным, осознанным и неоднократно подтвержденным после того, как врачи рассмотрят его запрос.
За закон проголосовал 291 депутат, против выступил 241, уточняют в Le Monde.
Президент Эмманюэль Макрон, комментируя итоги голосования, заявил, что правительство сдержало слово, данное гражданам еще в 2022 году. Глава государства назвал обсуждение документа «конструктивным и уважительным». Он особо подчеркнул, что на содержание законопроекта напрямую повлияли свидетельства людей, которые лично столкнулись с проблемой окончания жизни.
Голосование выявило глубокий политический раскол. Инициативу поддержало большинство депутатов от левых партий и пропрезидентского блока. Однако представители правых и крайне правых сил выступили категорически против. Резкую критику высказала и Конференция епископов Франции, назвавшая принятие закона «серьезным разрывом в истории страны».