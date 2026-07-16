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Дело завели из-за загрязнения почвы на 35 млн рублей в Арктике

В Диксоне загрязнили почву нефтепродуктами.

В Красноярском крае завели уголовное дело по факту загрязнения почв в посёлке Диксон на Таймыре. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Осенью 2025 года компания ООО «Таймыр инвест» проводила очистку территории от металлических бочек. Чтобы сэкономить на вывозе, рабочие начали сминать ёмкости прямо на месте. Однако внутри многих оставались остатки топлива — повреждённые бочки дали течь, и нефтепродукты разлились по арктической почве.

Площадь загрязнения составила более 2,2 тысячи квадратных метров, содержание нефтепродуктов в отдельных местах превысило норму в 84 раза. Ущерб оценили в 35 миллионов рублей.

Прокуратура добивается взыскания этой суммы через суд. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил охраны окружающей среды.

Ранее мы сообщали, что загрязнённые участки рекультивировали на берегу Енисея в Дудинке.

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