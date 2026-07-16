Дело завели из-за загрязнения почвы на 35 млн рублей в Арктике

Осенью 2025 года компания ООО «Таймыр инвест» проводила очистку территории от металлических бочек. Чтобы сэкономить на вывозе, рабочие начали сминать ёмкости прямо на месте. Однако внутри многих оставались остатки топлива — повреждённые бочки дали течь, и нефтепродукты разлились по арктической почве.