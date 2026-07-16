Хабаровский краевой центр педагогической реабилитации («Петрынинский центр») организовал посещение фабрики мороженого. Воспитанники центра смогли своими глазами понаблюдать процесс изготовления холодного десерта и получить наглядное представление о работе современного пищевого производства. Посетители производства изучили полный цикл изготовления мороженого — от приготовления смеси до внесения натуральных вкусовых добавок, закаливания и упаковки продукции. Особое внимание уделили соблюдению технологических стандартов и использованию натуральных и полезных ингредиентов. Также участники попробовали угадать состав популярных сортов мороженого и узнали больше о профессии технолога пищевого производства — от ключевых задач до списка учебных заведений, в которых можно получить эту специальность. Экскурсия завершилась дегустацией четырех видов мороженого.
Воспитанникам «Петрынинского центра» показали полный цикл изготовления мороженого
Хабаровский краевой центр педагогической реабилитации («Петрынинский центр») организовал посещение фабрики мороженого. Воспитанники центра смогли своими глазами понаблюдать процесс изготовления холодного десерта и получить наглядное представление о работе современного пищевого производства. Посетители производства изучили полный цикл изготовления мороженого — от приготовления смеси до внесения натуральных вкусовых добавок, закаливания и упаковки продукции. Особое внимание уделили соблюдению технологических.