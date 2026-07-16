Воспитанникам «Петрынинского центра» показали полный цикл изготовления мороженого

Хабаровский краевой центр педагогической реабилитации («Петрынинский центр») организовал посещение фабрики мороженого. Воспитанники центра смогли своими глазами понаблюдать процесс изготовления холодного десерта и получить наглядное представление о работе современного пищевого производства. Посетители производства изучили полный цикл изготовления мороженого — от приготовления смеси до внесения натуральных вкусовых добавок, закаливания и упаковки продукции. Особое внимание уделили соблюдению технологических стандартов и использованию натуральных и полезных ингредиентов. Также участники попробовали угадать состав популярных сортов мороженого и узнали больше о профессии технолога пищевого производства — от ключевых задач до списка учебных заведений, в которых можно получить эту специальность. Экскурсия завершилась дегустацией четырех видов мороженого.