В России предложили отменить 28 штрафов

Например, водительское удостоверение и полис ОСАГО инспектор способен проверить по базе за несколько секунд, поэтому наказывать человека за то, что он оставил документы дома, предлагается прекратить. Тот же подход распространяется на проживание без регистрации по месту пребывания и на утрату паспорта по неосторожности.