Нижегородцам рассказали, как вернуть часть денег за детский лагерь

В Нижегородской области родителям напомнили о возможности вернуть часть средств за детский отдых. Об этом сообщил спикер ЗСНО Евгений Люлин в своём Maкс‑канале.
Налоговый вычет можно оформить, если ребёнок побывал:
в летнем лагере с лицензией на образовательную деятельность;
на спортивных сборах — при условии, что организатор есть в реестре Минспорта;
в санатории с медицинскими услугами — такие траты включают в вычет на лечение.
Подать заявление можно через работодателя, налоговую инспекцию или в личном кабинете на сайте ФНС. При этом лагерь должен быть в официальном реестре на сайте регионального минобра.
Ранее нижегородцам дали рекомендации перед отправкой детей в лагерь.