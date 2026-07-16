Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали, как вернуть часть денег за детский лагерь

Лагерь должен быть в официальном реестре на сайте регионального минобра.

В Нижегородской области родителям напомнили о возможности вернуть часть средств за детский отдых. Об этом сообщил спикер ЗСНО Евгений Люлин в своём Maкс‑канале.

Налоговый вычет можно оформить, если ребёнок побывал:

в летнем лагере с лицензией на образовательную деятельность;

на спортивных сборах — при условии, что организатор есть в реестре Минспорта;

в санатории с медицинскими услугами — такие траты включают в вычет на лечение.

Подать заявление можно через работодателя, налоговую инспекцию или в личном кабинете на сайте ФНС. При этом лагерь должен быть в официальном реестре на сайте регионального минобра.

Ранее нижегородцам дали рекомендации перед отправкой детей в лагерь.