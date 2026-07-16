Стало известно, введут ли удаленку в Башкирии из-за ситуации с бензином

В Башкирии же вопрос массового перехода на удаленку пока не рассматривается. Об этом Горобзор.ру сообщили сразу в нескольких ведомствах.
Пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова рассказала, что оперативный штаб по вопросам топливного обеспечения работает в ежедневном режиме, принимая необходимые решения. Однако на данный момент никаких новых решений не принято.
Директор департамента информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ правительства РБ Альбина Валиева уточнила, что вопрос о переходе на удаленную работу находится в компетенции конкретных трудовых коллективов и не регулируется на уровне региона.
Заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова разъяснила, что при переходе на удаленный режим у сотрудника меняется место работы, которое согласно статье 57 Трудового кодекса РФ является обязательным условием трудового договора. Изменение этих условий допускается только с согласия обеих сторон и требует оформления дополнительного соглашения.
Для дистанционных работников законодательство предусматривает, что время их взаимодействия с работодателем включается в рабочее, а режим работы устанавливается допсоглашением. Если режим не прописан, работник определяет его по своему усмотрению.
Напомним, с конца 2025 года в администрации Уфы действует гибридный формат работы: на постоянной удаленной основе трудятся около 60 сотрудников. Однако, как сообщили в мэрии, расширение штата удаленных позиций на данный момент не рассматривается.