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Стало известно, введут ли удаленку в Башкирии из-за ситуации с бензином

В ряде регионов России, столкнувшихся с топливным ажиотажем, власти начали рекомендовать компаниям переводить сотрудников на удаленную работу для экономии бензина.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии же вопрос массового перехода на удаленку пока не рассматривается. Об этом Горобзор.ру сообщили сразу в нескольких ведомствах.

Пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова рассказала, что оперативный штаб по вопросам топливного обеспечения работает в ежедневном режиме, принимая необходимые решения. Однако на данный момент никаких новых решений не принято.

Директор департамента информационного сопровождения и взаимодействия со СМИ правительства РБ Альбина Валиева уточнила, что вопрос о переходе на удаленную работу находится в компетенции конкретных трудовых коллективов и не регулируется на уровне региона.

Заместитель руководителя Гострудинспекции в РБ Оксана Ванскова разъяснила, что при переходе на удаленный режим у сотрудника меняется место работы, которое согласно статье 57 Трудового кодекса РФ является обязательным условием трудового договора. Изменение этих условий допускается только с согласия обеих сторон и требует оформления дополнительного соглашения.

Для дистанционных работников законодательство предусматривает, что время их взаимодействия с работодателем включается в рабочее, а режим работы устанавливается допсоглашением. Если режим не прописан, работник определяет его по своему усмотрению.

Напомним, с конца 2025 года в администрации Уфы действует гибридный формат работы: на постоянной удаленной основе трудятся около 60 сотрудников. Однако, как сообщили в мэрии, расширение штата удаленных позиций на данный момент не рассматривается.