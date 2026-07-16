Девять человек ранены за сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Ранения получили девять человек, включая двоих детей. Об этом утром 16 июля рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.