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Девять человек ранены за сутки в результате атак ВСУ в Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Ранения получили девять человек, включая двоих детей. Об этом утром 16 июля рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

За прошедшие сутки ВСУ 114 раз атаковали территорию Белгородской области. Удары были нанесены по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Корочанскому, Краснояружскому, Ракитянскому и Шебекинскому округам. Ранения получили девять человек, включая двоих детей. Об этом утром 16 июля рассказал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, зафиксировано одиннадцать обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Девять раз взрывные устройства сбрасывали с БПЛА. Средства ПВО и другие задействованные подразделения сбили и подавили 145 беспилотников.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 13-летняя девочка и ее 16-летняя сестра пострадали прошлой ночью при взрыве FPV-дрона в городе Шебекино. Также была ранена 18-летняя девушка.

«Дети госпитализированы в профильные отделения детской областной клинической больницы. Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести. В переводе в федеральные клиники не нуждаются», — сообщил Александр Шуваев.

По данным Минобороны РФ, всего минувшей ночью средства ПВО перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Черноземье дроны сбили в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Орловской областях.

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Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
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