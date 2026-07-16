Эксперты выяснили, почему нижегородцы увольняются сразу после трудоустройства

Жители Нижегородской области чаще всего увольняются с нового места работы в первые месяцы из-за того, что реальные условия оказываются не такими, как их описывали на собеседовании. Об этом сообщили 63% участников исследования аналитиков hh.ru и сервиса по работе с HR-брендом Dream Job.
По данным исследования, 64% работников хотя бы раз уходили с новой работы в течение первых шести месяцев после трудоустройства. Главной причиной становилось расхождение между ожиданиями кандидатов и реальными условиями работы: отличались обещанные обязанности, нагрузка, график и другие детали.
Более половины опрошенных признались, что отказались бы от предложения о работе, если бы заранее получили более честное описание условий.
При этом многие сотрудники понимают, что не готовы оставаться в компании, практически сразу после выхода на работу. Так, 64% респондентов заметили, что не задержатся на новом месте уже в течение первого месяца. Из них 23% пришли к такому выводу в первую неделю, а еще 10% — уже в первый день работы.
При этом в большинстве случаев увольнение происходило по инициативе самого сотрудника — так ответили 87% участников опроса.
Главными причинами ухода, согласно опросу, стали деньги, условия труда и нагрузка, которая оказалась выше ожидаемой. Реже сотрудники отмечали проблемы с организацией рабочих процессов (8%), руководством (7%), отношением к сотрудникам (6%), условиями труда и рабочим местом (5%). Команду, атмосферу в коллективе и корпоративную культуру назвали причиной несоответствия ожиданий по 4% опрошенных.
Кроме того, 35% респондентов заявили, что их не устроил стиль управления в компании. Еще 24% сообщили, что руководитель не помогал им адаптироваться на новом месте, а столько же признались, что разочаровались в самой организации.
Мысли об уходе в первые месяцы после трудоустройства чаще посещали женщин, чем мужчин (38% против 33%). Больше всего недовольных оказалось в автомобильной отрасли (50% работников), далее идут маркетинг, реклама и PR (47%), а также сфера HR (46%). Реже подобные мысли возникали у сотрудников IT-сферы (26%), безопасности (28%) и рабочего персонала (29%).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что названы желаемые зарплаты для нижегородцев этим летом.