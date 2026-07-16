Эксперты выяснили, почему нижегородцы увольняются сразу после трудоустройства

При этом многие сотрудники понимают, что не готовы оставаться в компании, практически сразу после выхода на работу. Так, 64% респондентов заметили, что не задержатся на новом месте уже в течение первого месяца. Из них 23% пришли к такому выводу в первую неделю, а еще 10% — уже в первый день работы.