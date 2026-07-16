В аэропорту Красноярска протестируют беспилотную доставку багажа

В Красноярске могут протестировать беспилотные тягачи, которые будут доставлять багаж пассажиров к самолетам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэкономразвития.
Эксперимент планируют провести в течение трех лет. В него, кроме Красноярска, должны войти аэропорты Санкт-Петербурга, Жуковского, Сочи, Краснодара и Южно-Сахалинска. Беспилотная техника будет работать в специальном экспериментальном правовом режиме. Такие машины смогут не только перевозить багаж, но и выполнять другие задачи на территории аэродромов. Например, убирать перроны, следить за состоянием территории, а в перспективе использоваться для уборки снега, покоса травы и патрулирования.
В Минэкономразвития считают, что результаты эксперимента помогут подготовить будущие правила для применения беспилотной техники в аэропортах. По оценкам участников проекта, такие тягачи могут ускорить обработку багажа и снизить нагрузку на сотрудников аэропортов. Стоимость одной машины может начинаться примерно от 4,9 млн рублей, а окупаемость оценивают в 2−3 года.
(Фото: magnific.com).