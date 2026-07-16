В аэропорту Красноярска протестируют беспилотную доставку багажа

Эксперимент планируют провести в течение трех лет. В него, кроме Красноярска, должны войти аэропорты Санкт-Петербурга, Жуковского, Сочи, Краснодара и Южно-Сахалинска. Беспилотная техника будет работать в специальном экспериментальном правовом режиме. Такие машины смогут не только перевозить багаж, но и выполнять другие задачи на территории аэродромов. Например, убирать перроны, следить за состоянием территории, а в перспективе использоваться для уборки снега, покоса травы и патрулирования.