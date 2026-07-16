Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропорту Красноярска протестируют беспилотную доставку багажа

В Красноярске могут протестировать беспилотные тягачи, которые будут доставлять багаж пассажиров к самолетам.

В Красноярске могут протестировать беспилотные тягачи, которые будут доставлять багаж пассажиров к самолетам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства РФ, подготовленный Минэкономразвития.

Эксперимент планируют провести в течение трех лет. В него, кроме Красноярска, должны войти аэропорты Санкт-Петербурга, Жуковского, Сочи, Краснодара и Южно-Сахалинска. Беспилотная техника будет работать в специальном экспериментальном правовом режиме. Такие машины смогут не только перевозить багаж, но и выполнять другие задачи на территории аэродромов. Например, убирать перроны, следить за состоянием территории, а в перспективе использоваться для уборки снега, покоса травы и патрулирования.

В Минэкономразвития считают, что результаты эксперимента помогут подготовить будущие правила для применения беспилотной техники в аэропортах. По оценкам участников проекта, такие тягачи могут ускорить обработку багажа и снизить нагрузку на сотрудников аэропортов. Стоимость одной машины может начинаться примерно от 4,9 млн рублей, а окупаемость оценивают в 2−3 года.

(Фото: magnific.com).