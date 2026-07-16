В Хабаровске заменят 7,7 км теплосетей

Так, на улице Запарина специалисты ремонтируют участок ТМ-25, из-за чего пришлось ограничить выезд на улицу Брестскую. Здесь заменят более 360 м теплосетей, а также бетонные лотки. Ремонт участка повысит надёжность всей тепломагистрали, которая снабжает теплом и горячей водой более 1500 тыс. объектов. Подрядная организация уже закончила часть строительно-монтажных работ и начала укладывать трубопроводы.