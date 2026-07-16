В Хабаровске заменят 7,7 км теплосетей

Энергетики СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» (входит в Группу РусГидро) продолжают реализацию масштабной ремонтной кампании. Всего в этом году в краевой столице заменят 7,7 км теплосетей на сумму 1 млрд руб., сообщили в пресс-службе АО «ДГК».
Так, на улице Запарина специалисты ремонтируют участок ТМ-25, из-за чего пришлось ограничить выезд на улицу Брестскую. Здесь заменят более 360 м теплосетей, а также бетонные лотки. Ремонт участка повысит надёжность всей тепломагистрали, которая снабжает теплом и горячей водой более 1500 тыс. объектов. Подрядная организация уже закончила часть строительно-монтажных работ и начала укладывать трубопроводы.
На ещё одном участке ТМ-25 на улице Калинина увеличивают диаметр трубопровода с 800 мм до 1020 мм. Это — один из этапов реконструкции тепломагистрали, которая должна обеспечить коммунальными ресурсами новые объекты на улицах Калинина и Пионерской.
Масштабные работы ведутся на тепломагистрали ТМ-17 в Индустриальном районе Хабаровска. На улицах Фурманова, Суворова и Кутузова на четырёх участках теплосети заменят около 1,4 км трубопроводов. Несмотря на большие объёмы работ, подрядная организация работает в соответствии с планом.
Энергетики готовятся заменить трубопровод на участке ТМ-31 в районе улицы Карла Маркса. Здесь предстоит применять метод проталкивания трубы под проезжей частью. Это позволит не ограничивать движение по ключевой автодороге краевой столицы, связывающей аэропорт с центром города.
«Несмотря на дождливую погоду, подрядные организации работают в соответствии с планом. Бригады трудятся по удлинённому графику, привлекается дополнительная техника. За каждым объектом установлен контроль. До начала отопительного сезона мы должны завершить все работы и восстановить благоустройство», — рассказал заместитель главного инженера Хабаровских тепловых сетей Антон Чупов.