Хабаровчанка отдала 96 тысяч за несуществующий стендап

В Хабаровске 23-летняя жительница Железнодорожного района потеряла 96 тысяч рублей, пытаясь купить билеты на концерт стендап-комика по ссылке от новой знакомой. Выяснилось, что такого выступления в городской афише не было, сообщает hab.aif.ru.
Девушка познакомилась с собеседницей в Telegram-боте. После непродолжительной переписки та предложила вместе сходить на стендап и прислала ссылку для оплаты билетов. Первый платёж якобы не прошёл, поэтому хабаровчанку попросили повторить операцию и пообещали вернуть лишние деньги. Она ещё несколько раз ввела банковские данные и подтвердила списания, пока общая сумма не достигла 96 тысяч рублей.
Заподозрив неладное, девушка проверила афишу и не нашла концерта на оговорённую дату. Собеседница перестала выходить на связь, после чего потерпевшая обратилась в полицию.
«Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы», — сообщил hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.