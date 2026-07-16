Хабаровчанка отдала 96 тысяч за несуществующий стендап

Девушка познакомилась с собеседницей в Telegram-боте. После непродолжительной переписки та предложила вместе сходить на стендап и прислала ссылку для оплаты билетов. Первый платёж якобы не прошёл, поэтому хабаровчанку попросили повторить операцию и пообещали вернуть лишние деньги. Она ещё несколько раз ввела банковские данные и подтвердила списания, пока общая сумма не достигла 96 тысяч рублей.