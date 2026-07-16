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Хабаровчанка отдала 96 тысяч за несуществующий стендап

Билеты она покупала по ссылке от новой знакомой в Telegram.

В Хабаровске 23-летняя жительница Железнодорожного района потеряла 96 тысяч рублей, пытаясь купить билеты на концерт стендап-комика по ссылке от новой знакомой. Выяснилось, что такого выступления в городской афише не было, сообщает hab.aif.ru.

Девушка познакомилась с собеседницей в Telegram-боте. После непродолжительной переписки та предложила вместе сходить на стендап и прислала ссылку для оплаты билетов. Первый платёж якобы не прошёл, поэтому хабаровчанку попросили повторить операцию и пообещали вернуть лишние деньги. Она ещё несколько раз ввела банковские данные и подтвердила списания, пока общая сумма не достигла 96 тысяч рублей.

Заподозрив неладное, девушка проверила афишу и не нашла концерта на оговорённую дату. Собеседница перестала выходить на связь, после чего потерпевшая обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта. Максимальное наказание по этой статье составляет шесть лет лишения свободы», — сообщил hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.