Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае к 15:00 16 июля число лесных пожаров снизилось до 16

В Хабаровском крае продолжается мониторинг лесных пожаров.

В Хабаровском крае продолжается мониторинг лесных пожаров. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона на 15:00 16 июля, в крае зарегистрировано 16 очагов возгорания — на четыре меньше, чем утром.

Большинство пожаров находятся в зоне контроля — 15 очагов расположены на значительном удалении и находятся под постоянным наблюдением специалистов. Еще один пожар зафиксирован на территории особо охраняемой природной территории.

Все действующие очаги находятся в Аяно-Майском районе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2045 гектаров.

Ранее специалисты ликвидировали четыре лесных пожара на площади 1210 гектаров.

Утром 16 июля в крае сообщалось о 20 лесных пожарах общей площадью 3255 гектаров. Таким образом, за несколько часов число действующих очагов сократилось, а площадь, охваченная огнем, уменьшилась.

Специалисты продолжают мониторинг обстановки.

При обнаружении лесного пожара жителей просят сообщать по телефону 8−800−100−94−00 или 112.