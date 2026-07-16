В Хабаровском крае к 15:00 16 июля число лесных пожаров снизилось до 16

В Хабаровском крае продолжается мониторинг лесных пожаров. По данным министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона на 15:00 16 июля, в крае зарегистрировано 16 очагов возгорания — на четыре меньше, чем утром.
Большинство пожаров находятся в зоне контроля — 15 очагов расположены на значительном удалении и находятся под постоянным наблюдением специалистов. Еще один пожар зафиксирован на территории особо охраняемой природной территории.
Все действующие очаги находятся в Аяно-Майском районе. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2045 гектаров.
Ранее специалисты ликвидировали четыре лесных пожара на площади 1210 гектаров.
Утром 16 июля в крае сообщалось о 20 лесных пожарах общей площадью 3255 гектаров. Таким образом, за несколько часов число действующих очагов сократилось, а площадь, охваченная огнем, уменьшилась.
Специалисты продолжают мониторинг обстановки.
При обнаружении лесного пожара жителей просят сообщать по телефону 8−800−100−94−00 или 112.