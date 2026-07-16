Отбывшую восемь лет хабаровчанку задержали с метадоном

«Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Женщине грозит от трёх до десяти лет лишения свободы, сейчас она находится в изоляторе временного содержания», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.