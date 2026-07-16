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Отбывшую восемь лет хабаровчанку задержали с метадоном

Подозреваемую остановили возле дома на улице Тихоокеанской сотрудники отдельного батальона ДПС.

В Краснофлотском районе Хабаровска сотрудники Госавтоинспекции задержали 41-летнюю горожанку со шприцем и свёртком, в которых оказался метадон. Женщина ранее уже отбывала восьмилетний срок за сбыт наркотиков, сообщает hab.aif.ru.

Подозреваемую остановили возле дома на улице Тихоокеанской сотрудники отдельного батальона ДПС. При проверке у безработной женщины нашли шприц с жидкостью и полимерный свёрток, которые отправили на экспертизу.

Исследование показало, что внутри находился метадон общей массой 0,1 грамма. Для этого наркотика такое количество считается крупным размером.

Задержанная призналась, что страдает наркозависимостью и собиралась употребить найденное сама. По её словам, свёрток она подобрала возле остановки общественного транспорта, однако эту версию сейчас проверяют полицейские.

«Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Женщине грозит от трёх до десяти лет лишения свободы, сейчас она находится в изоляторе временного содержания», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.