Тхэквондисты Красноярского края взяли девять медалей на Спартакиаде учащихся России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсмены региона завоевали две серебряные и семь бронзовых наград в финале XIII Летней спартакиады учащихся России. Соревнования прошли в Саранске и собрали 168 участников в возрасте 15−17 лет из 40 регионов.