Тхэквондисты Красноярского края взяли девять медалей на Спартакиаде учащихся России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спортсмены региона завоевали две серебряные и семь бронзовых наград в финале XIII Летней спартакиады учащихся России. Соревнования прошли в Саранске и собрали 168 участников в возрасте 15−17 лет из 40 регионов.
В спарринге серебро получил Дмитрий Григорьев в весе до 68 кг. Бронзовыми призерами стали Александра Дружинина, Константин Федотов, Анастасия Михайлова, Кристина Никишанина и Дарья Репинская.
В техническом комплексе Савелий Федоров и Александра Мачехина заняли второе место среди смешанных двоек, а также завоевали бронзу в пхумсэ-фристайле. Еще одну бронзовую награду Федоров получил в индивидуальном пхумсэ.
Дарья Репинская представляет красноярскую СШОР имени Бувайсара Сайтиева, остальные призеры — СШОР по единоборствам Ачинска. С 1 по 7 августа команда Красноярского края выступит в Волгограде в финале Спартакиады по лапте.