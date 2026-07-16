Стартовала акция «Веди родителей в музей» по «Пушкинской карте»

До 15 августа подростки с «Пушкинской картой» могут привести родителей в музеи, театры и концертные залы со скидкой. Акция проходит при поддержке нацпроекта «Семья». Чтобы получить льготу, нужно выбрать событие из списка партнеров, оплатить билет «Пушкинской картой», а затем приобрести билет для взрослого — скидка составит от 10 до 50%. В кассе потребуется предъявить электронный билет и паспорт. К акции присоединились более 1000 учреждений культуры из 68 регионов России. Условия участия — на сайтах театров и музеев. С 1 сентября номинал «Пушкинской карты» увеличат с 5 до 7 тысяч рублей, а также, появится возможность посещать цирки.