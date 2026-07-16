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В центре Москвы у трамвая загорелась крыша

На Бауманской улице в центре Москвы утром 16 июля загорелся трамвай, сообщает департамент транспорта столицы.

Источник: РБК

На Бауманской улице в центре Москвы утром 16 июля загорелся трамвай, сообщает департамент транспорта столицы.

«Ранее, около 7:00 произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № Т2», — говорится в сообщении.

Водитель высадил пассажиров, оперативные службы устранили задымление и отбуксировали неисправный трамвай.

После этого движение транспорта было восстановлено. В результате происшествия никто не пострадал.

«Подробности произошедшего будут установлены специальной комиссией совместно с компанией-производителем “АО Трансмашхолдинг”, которая обеспечивает обслуживание трамвайных вагонов по контракту жизненного цикла», — уточнили в ведомстве.

В публикации подчеркнули, что перед выходом на линию вагон прошел все необходимые проверки и был обслужен.

Ранее на северо-западе Москвы загорелся строительный кран. Из-за пожара по Северо-Восточной хорде (СВХ) в сторону Московской области перекрывали движение. Обошлось без пострадавших.

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