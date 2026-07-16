+18 градусов и дожди ждут нижегородцев 16 июля

Метеорологи предупредили жителей Нижнего Новгорода о непогоде: 16 июля в городе пройдут дожди. Осадки ожидаются в течение всего четверга.
По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня в региональном центре будет прохладно — температурный максимум суток — плюс 18 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до отметки +10, по ощущениям — до +6.
В течение дня ветер сменится с северо-западного на северный. Он будет дуть со скоростью 5 метров в секунду.
Стоит отметить, что 17 июля в столице ПФО пройдет без дождей. Станет немного теплее: температура повысится до +19 градусов, а в выходные нижегородцам обещают жару — до +29.
Напомним, сегодня на трех улицах Нижнего Новгорода приостановят подачу горячей воды и электроэнергии.