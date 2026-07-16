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Нижегородцам назвали места, где в регионе чаще всего нападают клещи

Зафиксировано уже четыре случая заболевания клещевым энцефалитом и 28 случаев боррелиоза.

Роспотребнадзор озвучил статистику по укусам клещей в Нижегородской области: по состоянию на 14 июля в медучреждения поступило 5 540 обращений. Случаи зафиксированы в 49 муниципальных образованиях региона, сообщили в пресс‑службе областного Управления Роспотребнадзора.

Лидерами по числу обращений стали Павловский округ (326 случаев), Дзержинск (306), Бор (293) и Ветлужский округ (259). В самом Нижнем Новгороде наиболее напряжённая ситуация сложилась в Приокском районе (381 обращение), а также в Советском (277) и Автозаводском (275) районах.

Анализ мест нападения клещей показал, что чаще всего инциденты происходили на садово‑огородных участках — на них приходится 36% всех случаев. На придомовых территориях зафиксировано 35% укусов, в лесной зоне — 18%. Также отмечены эпизоды, когда нижегородцы сталкивались с клещами за пределами региона.

Ранее заболеваемость «мышиной лихорадкой» выросла на 12% в Нижегородской области.

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