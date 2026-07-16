Нижегородцам назвали места, где в регионе чаще всего нападают клещи

Анализ мест нападения клещей показал, что чаще всего инциденты происходили на садово‑огородных участках — на них приходится 36% всех случаев. На придомовых территориях зафиксировано 35% укусов, в лесной зоне — 18%. Также отмечены эпизоды, когда нижегородцы сталкивались с клещами за пределами региона.