УГМУ стал одним из самых популярных вузов России по онлайн-заявкам абитуриентов

Через сервис на портале «Госуслуги» в высшие учебные заведения страны всего было подано 3,4 млн заявлений более чем от 1 млн абитуриентов, из них согласие на зачисление дали почти 370 тыс. человек. При этом наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских вузах. Помимо УГМУ, в список самых популярных вузов по целевому обучению вошли Российский университет медицины, Сеченовский университет, Кубанский государственный медицинский университет, а также Московский городской педагогический университет.