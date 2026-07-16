«Перерасчёт пенсии» обошёлся хабаровчанину в 1,4 млн рублей

В Хабаровске 66-летний житель Индустриального района потерял 1,4 миллиона рублей после звонка о якобы положенном перерасчёте пенсии. Аферисты сначала выманили код из СМС, а затем убедили мужчину спасать накопления от переводов в недружественные страны, сообщает hab.aif.ru.
Первый собеседник представился сотрудником Социального фонда и предложил поставить пенсионера в электронную очередь на перерасчёт выплат. Для регистрации мужчину попросили назвать цифры из сообщения, что он и сделал.
После этого ему начали звонить мнимые сотрудники спецслужб и других силовых ведомств. Они заявили, что персональные данные пенсионера попали к преступникам, которые якобы готовят переводы за границу от его имени. Единственным способом избежать неприятностей назвали срочное перемещение всех денег на «безопасный счёт».
Мужчина пришёл в банк, снял личные сбережения и объяснил сотрудникам, что деньги понадобились ему для срочной покупки. Затем он перевёл 1,4 миллиона рублей по реквизитам злоумышленников и лишь позже понял, что стал жертвой обмана.
«Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы», — сообщил hab.aif.ru начальник УМВД России по Хабаровску Андрей Кокорин.