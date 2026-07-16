«Перерасчёт пенсии» обошёлся хабаровчанину в 1,4 млн рублей

После этого ему начали звонить мнимые сотрудники спецслужб и других силовых ведомств. Они заявили, что персональные данные пенсионера попали к преступникам, которые якобы готовят переводы за границу от его имени. Единственным способом избежать неприятностей назвали срочное перемещение всех денег на «безопасный счёт».