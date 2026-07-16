Программист хабаровского техникума украл геймпад ради игр

«Возбуждено уголовное дело о краже. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы, на время расследования он обязан являться по вызовам», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.