Программист хабаровского техникума украл геймпад ради игр

В Хабаровске 18-летнего сотрудника одного из техникумов подозревают в краже геймпада стоимостью 6,5 тысячи рублей. Желание поиграть бесплатно теперь может стоить молодому человеку свободы, сообщает hab.aif.ru.
Инцидент произошёл в магазине электроники на улице Пионерской. По версии полиции, программист зашёл в торговый зал и забрал контроллер прямо с витрины, не оплатив покупку. Пропажу обнаружили сотрудники магазина, после чего к поискам подключились оперативники отдела полиции № 3.
Подозреваемого установили и задержали. Молодой человек объяснил, что не собирался перепродавать добычу: геймпад он принёс домой и подключил к игровой консоли.
Полицейские изъяли гаджет и вернули представителю магазина. Материальный ущерб владельцу техники удалось полностью возместить.
«Возбуждено уголовное дело о краже. Молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы, на время расследования он обязан являться по вызовам», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.