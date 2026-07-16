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В Волгоградской области и ещё 18 регионах за ночь сбиты 375 БПЛА

Минувшей ночью регионы России вновь подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В их числе оказалась.

Минувшей ночью регионы России вновь подверглись массированному удару беспилотников ВСУ. В их числе оказалась и Волгоградская область. По информации Минобороны, атака была отражена средствами противовоздушной обороны.

— В период с 21:00 15 июля до 8:00 16 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 375 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в военном ведомстве.

Вражеский удар был сконцентрирован, помимо Волгоградской, ещё на 18 субъектах РФ. В их числе Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Московский регион, Краснодарский и Ставропольский края, Крым. Часть аппаратов была ликвидирована над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшую ночь волгоградцы провели в ожидании удара беспилотников ВСУ. Опасность была отменена лишь утром 16 июля в 06:56.

Фото: коллаж с использованием элементов, сгенерированных ИИ.

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