Лучшие трансплантологи страны обучат медиков Хабаровского края пересадке сердца

С этого года операции по пересадке органов в крае стали доступнее — они выполняются по полису ОМС, а не по федеральным квотам, как раньше. Это решение соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным. В этом году медики края проработали вопросы трансплантации для пациентов из Комсомольска-на-Амуре и Еврейской автономной области — чтобы жителям отдалённых территорий края и соседних регионов тоже была доступна эта помощь.