Лучшие трансплантологи страны обучат медиков Хабаровского края пересадке сердца

В Хабаровск приехал директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Сергей Готье. Губернатор Дмитрий Демешин договорился с ним о развитии трансплантологической службы в регионе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Нам очень важна поддержка Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и помощь ваших специалистов, благодаря которой хабаровские врачи сегодня действительно спасают жизни — оказывают ту высокотехнологичную помощь, которая много лет была доступна только за пределами края», — отметил Дмитрий Демешин.
Операции по пересадке органов жителям проводят в Краевой клинической больнице имени профессора С. И. Сергеева. Программу возобновили в 2022 году после 20-летнего перерыва — сначала по пересадке почки, а с 2023 года начали делать и трансплантацию печени. За четыре года врачи спасли жизни 38 пациентам.
С этого года операции по пересадке органов в крае стали доступнее — они выполняются по полису ОМС, а не по федеральным квотам, как раньше. Это решение соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного президентом Владимиром Путиным. В этом году медики края проработали вопросы трансплантации для пациентов из Комсомольска-на-Амуре и Еврейской автономной области — чтобы жителям отдалённых территорий края и соседних регионов тоже была доступна эта помощь.
Следующим этапом развития трансплантологии в регионе должна стать пересадка сердца. Как подчеркнул Сергей Готье, все необходимые ресурсы для выполнения этих видов операции в регионе имеются. Специалисты центра продолжат оказывать поддержку хабаровским коллегам. В частности, во время рабочей поездки в Хабаровск столичные врачи посетили Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии, где обсудили с медиками вопросы своевременного направления пациентов для оказания трансплантационной помощи в профильные учреждения и провели методические обучающие семинары.
«Для нас важны ваши наставления и советы, мы подумаем, как их реализовать, потому что сохранение жизни и здоровья наших жителей — важнейший аспект нашей работы», — резюмировал Дмитрий Демешин.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что новая госпрограмма сделает доступнее бесплатную медицину в Хабаровском крае. На финансирование бесплатной медицинской помощи направят свыше 57 млрд рублей.