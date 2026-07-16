Авиалиниями Хабаровского края за полгода воспользовались свыше 63 тыс пассажиров

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги по реализации перевозок на местных воздушных линиях в 2026 году. За первые шесть месяцев билеты купили свыше 63 тысяч пассажиров, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Количество рейсов из запланированных более чем 2,4 тысячи увеличили на 330. Одним из самых популярных направлений стало Хабаровск — Советская Гавань. По нему выполнили 191 рейс вместо 152. Увеличилось число полетов по направлению Хабаровск — Николаевск-на-Амуре. Вместо 586 по данному направлению летали 678 раз.
Помимо этого, нарастили количество рейсов из Хабаровска в село Богородское. В населенный пункт можно отправиться в понедельник, среду или пятницу. Также ежедневные рейсы выполняют из краевой столицы в Охотск. По этому направлению добавили вылеты в выходные и будние дни в сезон.
Напомним, что на местных авиалиниях появились новые маршруты. Например, Николаевск-на-Амуре — рп. Лазарев и Охотск — Нелькан — Джигда — Аим. Все они субсидируются из бюджета Хабаровского края. Благодаря этому жители отдаленных населенных пунктов могут купить билеты по доступным тарифам.