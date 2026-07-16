Авиалиниями Хабаровского края за полгода воспользовались свыше 63 тыс пассажиров

Помимо этого, нарастили количество рейсов из Хабаровска в село Богородское. В населенный пункт можно отправиться в понедельник, среду или пятницу. Также ежедневные рейсы выполняют из краевой столицы в Охотск. По этому направлению добавили вылеты в выходные и будние дни в сезон.