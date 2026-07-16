В России выпустили первых ветеринарных интернов

«Тот факт, что до финиша дошли не все, объясняется высокой сложностью обучения, большим объемом практических занятий и строгим отбором. Некоторым студентам понадобилось дополнительное время для освоения компетенций. Они взяли академический отпуск, чтобы подтянуть практические навыки и сдать выпускные экзамены в следующем году», — рассказал директор Института живых систем ДГТУ Алексей Ермаков. По его мнению, это не показатель неудачи программы, а выполнение задачи по удержанию высокого качества образования.