Ночью и утром местами туман: погода в Калининградской области 16 июля

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в четверг вероятны грозы. «Утром потеплеет до +22…+24°С к полудню (у побережья до +20…+22°С), туман и слоистая облачность по области полностью рассеятся к ~8−10ч, далее малооблачно (облачность преимущественно верхнего яруса — перистая), без осадков. Днём в Калининграде и области до +24…+26°С (в континентальной части региона местами до +27°С), у побережья до +21…+24°С, малооблачно (преимущественно перистые облака). Вечером после заката +16…+18°С, ясно/малооблачно», — сообщают синоптики.