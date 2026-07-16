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В Прикамье в затопленном селе Кын полностью вернули электричество

На объекте работали две бригады Чусовских электрических сетей и спецтехника.

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» завершили восстановительные работы на электросетях в селе Кын, сообщили в администрации Лысьвенского округа.

В селе Кын, где из-за сильных ливней и подтоплений были повреждены линии электропередачи, энергетики полностью восстановили подачу электричества. На объекте работали две бригады Чусовских электрических сетей и спецтехника. Специалистам пришлось расчищать проезды к энергообъектам и преодолевать размытые участки местности, чтобы добраться до повреждённых опор.

В результате было установлено шесть новых опор ЛЭП 0,4 кВ, выправлено девять существующих и смонтировано около 1200 метров провода. Также энергетики проверили оборудование трансформаторных подстанций, которые оказались в зоне подтопления.

Напомним, из-за мощных дождей четыре реки, которые окружали село, вышли из берегов. Сильным потоком воды снесло местную художницу Олесю Косареву, поиски которой ведутся до сих пор. Подробности — в материале.