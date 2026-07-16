В Прикамье в затопленном селе Кын полностью вернули электричество

В селе Кын, где из-за сильных ливней и подтоплений были повреждены линии электропередачи, энергетики полностью восстановили подачу электричества. На объекте работали две бригады Чусовских электрических сетей и спецтехника. Специалистам пришлось расчищать проезды к энергообъектам и преодолевать размытые участки местности, чтобы добраться до повреждённых опор.