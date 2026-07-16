В Прикамье в затопленном селе Кын полностью вернули электричество

Специалисты пермского филиала «Россети Урал» завершили восстановительные работы на электросетях в селе Кын, сообщили в администрации Лысьвенского округа.
В селе Кын, где из-за сильных ливней и подтоплений были повреждены линии электропередачи, энергетики полностью восстановили подачу электричества. На объекте работали две бригады Чусовских электрических сетей и спецтехника. Специалистам пришлось расчищать проезды к энергообъектам и преодолевать размытые участки местности, чтобы добраться до повреждённых опор.
В результате было установлено шесть новых опор ЛЭП 0,4 кВ, выправлено девять существующих и смонтировано около 1200 метров провода. Также энергетики проверили оборудование трансформаторных подстанций, которые оказались в зоне подтопления.
Напомним, из-за мощных дождей четыре реки, которые окружали село, вышли из берегов. Сильным потоком воды снесло местную художницу Олесю Косареву, поиски которой ведутся до сих пор. Подробности — в материале.