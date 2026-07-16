Три направления: Российская ПВО ночью 16 июля сбила 375 беспилотников ВСУ

На юге России противник атаковал Ростовскую и Волгоградские области, а также Краснодарский край. Часть дронов-камикадзе была сбита еще на подлете в Черном и Азовском морях. На Дону зенитчиками были перехвачены 25 беспилотников врага. По предварительным данным пострадавших нет.