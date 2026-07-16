Три направления: Российская ПВО ночью 16 июля сбила 375 беспилотников ВСУ

В ночь на 16 июля регионы России подверглись массированной атаке беспилотников противника. Дежурными подразделениями ПВО и мобильных огневых групп воздушная атака отбита — уничтожено 375 аппаратов самолетного типа.
Расположенные за пределами специальной военной операции территории противник атаковал по трем направлениям — Центральная Россия, ЮФО и Северный Кавказ. Налеты проводились в ночные часы, чтобы затруднить работу зенитчиков, но это не помогло.
Главный удар пришелся по Белгородской, Смоленской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областям и Подмосковью.
Сообщение об опасности БПЛА также прозвучало в Саратовской области. Как сообщил глава региона Роман Бусаргин, в городе Энгельс в результате атаки беспилотников повреждена гражданская инфраструктура. Пострадавших нет.
На юге России противник атаковал Ростовскую и Волгоградские области, а также Краснодарский край. Часть дронов-камикадзе была сбита еще на подлете в Черном и Азовском морях. На Дону зенитчиками были перехвачены 25 беспилотников врага. По предварительным данным пострадавших нет.
Еще несколько беспилотных аппаратов противника были сбиты над Ставропольским краем.