Рецидивист украл у школьника велосипед в центре Хабаровска

В Хабаровске 38-летнего мужчину подозревают в краже велосипеда, которым пользовался 13-летний школьник. Двухколёсный транспорт стоимостью пять тысяч рублей пропал из подъезда дома на улице Калинина, сообщает hab.aif.ru.
Подросток оставлял велосипед на первом этаже и пристёгивал его противоугонным тросом к металлической конструкции. Утром мать школьника видела имущество на месте, однако после её возвращения с работы велосипед уже исчез.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался житель Центрального района, который ранее дважды был судим за кражи и отбывал наказание в колонии.
Продать велосипед мужчина не успел. Полицейские изъяли его и вернули владелице.
«Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, на время расследования он находится под подпиской о невыезде», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.