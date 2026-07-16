Рецидивист украл у школьника велосипед в центре Хабаровска

«Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, на время расследования он находится под подпиской о невыезде», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.