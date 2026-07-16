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Рецидивист украл у школьника велосипед в центре Хабаровска

Продать велосипед мужчина не успел: полицейские изъяли его и вернули владелице.

В Хабаровске 38-летнего мужчину подозревают в краже велосипеда, которым пользовался 13-летний школьник. Двухколёсный транспорт стоимостью пять тысяч рублей пропал из подъезда дома на улице Калинина, сообщает hab.aif.ru.

Подросток оставлял велосипед на первом этаже и пристёгивал его противоугонным тросом к металлической конструкции. Утром мать школьника видела имущество на месте, однако после её возвращения с работы велосипед уже исчез.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался житель Центрального района, который ранее дважды был судим за кражи и отбывал наказание в колонии.

Продать велосипед мужчина не успел. Полицейские изъяли его и вернули владелице.

«Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, на время расследования он находится под подпиской о невыезде», — прокомментировал hab.aif.ru старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.